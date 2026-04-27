Iran-Usa stallo nei colloqui Si rafforza asse Mosca-Teheran

Le trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran sono ferme da settimane, senza progressi evidenti. Nel frattempo, i rapporti tra Mosca e Teheran si intensificano, rafforzando i legami tra i due Paesi. La situazione rimane tesa, con poche novità sul tavolo delle negoziazioni. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, mentre le parti coinvolte non annunciano cambiamenti imminenti.

Stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Intanto si rafforza l’asse Mosca-Teheran. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran-Usa, stallo nei colloqui. Si rafforza asse Mosca-Teheran Iran-Usa, stallo nei colloqui. Si rafforza asse Mosca-Teheran Notizie correlate Iran, stallo nei colloqui, Trump cancella viaggio delegazione Usa a Islamabad: “Troppo tempo perso”Intanto, Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è atteso nuovamente in Pakistan questa sera, per la sua seconda visita in altrettanti... Colloqui tra Iran e Usa: teheran non vede ottimismo nei piani di dialogo**Colloqui tra Iran e Usa: i piani per un dialogo sembrano ormai destinati al fallimento. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Usa-Iran: il rischio di uno stallo permanente; Negoziati Iran-Usa ancora in stallo. Washington: abbiamo il pieno controllo di Hormuz; Usa-Iran: stallo nel Golfo. L'Iran non ha interesse a scendere a patti; Re Start 2025/26 - Stallo tra Usa e Iran, tensione nel Golfo resta alta - 24/04/2026 - Video. Proposta Iran agli USA: riapertura Hormuz e colloqui sul nucleare, i punti dell’accordoL’Iran ha presentato agli USA, tramite i mediatori del Pakistan, una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz, la fine della guerra, e negoziati sul controverso programma nucleare iran ... strettoweb.com Medio Oriente: L'Iran agli Usa: una proposta per riaprire Hormuz, ma rinvio sul nucleare - LIVEBLOGLa nuova iniziativa mira a sbloccare la situazione di stallo nei negoziati tra i due Paesi, 'ma i negoziati sul nucleare devono essere rinviati a data da destinarsi'. Araghchi a San Pietroburgo per l' ... ansa.it I colloqui tra Usa e Iran stentano a ripartire. Trump annulla la missione dell'inviato Witkoff in Pakistan. “Possono chiamarci, abbiamo le carte in mano”, ha detto il presidente Usa lamentando anche una “confusione sulla leadership a Teheran”. Washington intan - facebook.com facebook Stallo con l’Iran, gli Usa avvertono: “I pozzi di petrolio esploderanno in tre giorni” x.com