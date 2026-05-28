Dall’antenato della e-bike alla moto | Il mio viaggio fino in Mongolia

Due anni fa, per il suo sessantaquattresimo compleanno, ha percorso in Velosolex, una bicicletta motorizzata degli anni Settanta e Ottanta, il tragitto verso il Santuario di Santiago de Compostela. Ora, ha annunciato di aver intrapreso un viaggio che lo porterà fino in Mongolia, passando attraverso diversi paesi e continenti. L’uomo ha già affrontato un precedente viaggio in bicicletta motorizzata, definendolo un’esperienza “da pazzi”. Non sono stati forniti dettagli sui percorsi o le tempistiche del nuovo viaggio.

Due anni fa, per il suo sessantaquattresimo compleanno, si era cimentato in un viaggio "da pazzi", un pellegrinaggio al Santuario di Santiago de Compostela in Velosolex, una bicicletta motorizzata in voga tra gli anni Settanta e Ottanta, 2.200 chilometri su un trabiccolo. Ma aveva precisato prima di partire: "Sono sempre stato un motociclista, mio padre lo era, lo sono i miei fratelli e lo è mio figlio (24 anni). Una malattia di famiglia. Sono abituato: ho viaggiato per più di 40 anni". Dall’Azerbaijan alla Tunisia. E così ora che è andato da poco in pensione dal suo mestiere di vigile urbano a Lissone, Piero Marchesi da Usmate Velate, 66 anni, di chilometri ne farà 9mila ad andare e altrettanti ovviamente a tornare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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