Un uomo del passato, un generale veneziano, è al centro di un nuovo libro scritto dal brand manager di Tim e sua moglie. Il volume narra di Marcantonio Bragadin, che durante l’assedio di Famagosta fu catturato dai turchi e successivamente scuoiato vivo. L’autore collega questa figura storica alla protezione dell’Occidente, affermando che un suo antenato avrebbe fermato gli islamici. La pubblicazione si concentra sulla figura di Bragadin e sulla sua vicenda, senza entrare in dettagli legali o altre interpretazioni.

Luca Josi, lei ha inventato il romanzo parentale?«Assolutamente no, ho solo traslato i racconti di una nonna che di cognome faceva Bragadin e aveva sostituito le fiabe dei fratelli Grimm con la saga del mio avo Marcantonio». Dalla nonna alla moglie, Allegra Scattaglia, è un romanzo scritto a quattro mani. «Siamo una coppia in cui il 99% del talento è in mano a lei mentre e me resta l’1% per far fallire il progetto». Un sodalizio creativo già provato dalla scoperta di Sven Otten, il ballerino del tormentone della Tim di qualche anno fa, scovato da sua moglie. È un romanzo parentale anche per la discendenza da Marcantonio Bragadin: perché ha deciso di raccontarne ora la storia? «Mio padre ironizza molto sul fatto che abbia la vocazione al martirio, forse riferendosi al fatto che sono diventato craxiano nel 1992». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Un mio antenato fermò gli islamici. L’Occidente c’è anche grazie a lui»

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