Dopo l’esperienza sul K2 nel 2021, dove ha perso tutti i compagni di cordata, tra cui Juan Pablo Mohr, la scalatrice Tamara Lunger ha intrapreso un nuovo percorso. Recentemente, si è spostata in Mongolia, continuando le sue attività di escursionismo e scalata. La sua vicenda personale ha attirato l’attenzione di diversi media, che ne hanno seguito il viaggio e le nuove sfide.

La scalatrice Tamara Lunger ha trovato una nuova via per la resilienza dopo il tragico evento avvenuto sul K2 nel 2021, quando la perdita di tutti i compagni di cordata, tra cui Juan Pablo Mohr, l’ha colpita duramente. Attraverso un racconto che esplora il passaggio dal dolore estremo alla ricostruzione interiore, l’alpinista descrive come un viaggio di duemila chilometri a piedi in Mongolia, accompagnata da un cammello, sia stato fondamentale per elaborare il lutto e ritrovare se stessa. Dalle vette del K2 al cammino solitario in Mongolia. Il percorso di guarigione di Tamara Lunger non è stato lineare, ma si è snodato attraverso contrasti geografici e spirituali profondi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla tragedia del K2 alla Mongolia: il viaggio di Tamara Lunger

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