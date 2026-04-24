La Festa del Pane alla scuola di Palosco | un viaggio dalla terra alla tavola

A Palosco, gli studenti hanno partecipato alla “Festa del Pane” organizzata presso la scuola locale, un evento dedicato alla scoperta del processo di produzione del pane, dalla lavorazione della farina fino alla preparazione finale. Durante la giornata sono stati svolti laboratori pratici e attività didattiche per approfondire le fasi di lavorazione e capire meglio il ruolo di questo alimento nella cultura quotidiana. L'iniziativa ha coinvolto bambini e insegnanti in un percorso di apprendimento pratico e condiviso.

Un cibo quotidiano, spesso dato per scontato, è diventato occasione di scoperta, consapevolezza e condivisione. È questo lo spirito della “Festa del Pane”, l’iniziativa promossa da Coldiretti Bergamo in collaborazione con la scuola primaria di Palosco dedicata a “Suor Vitarosa Zorza” per accompagnare i più piccoli in un percorso educativo che è partito dalla terra e arrivato fino alla tavola. “Alla base di tutto c’è il lavoro dell’agricoltore, figura centrale e troppo spesso invisibile agli occhi delle nuove generazioni – sottolinea il direttore di Coldiretti Bergamo Erminia Comencini –. È proprio dal suo impegno che ha inizio la filiera del pane: dalla semina del grano, alla cura dei campi, fino al raccolto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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