Dalla Riviera al Parco del Gelso torna la Maratonina dei Laghi | attesi runner da tutta Italia
Sabato 30 maggio alle 18 si svolgerà a Bellaria Igea Marina la 52esima Maratonina dei Laghi, con runner provenienti da tutta Italia. La gara si terrà tra la Riviera e il Parco del Gelso, attirando atleti di diverse regioni. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale per il podismo locale e nazionale. La corsa coinvolge numerosi partecipanti, che si preparano a competere in questa storica edizione.
Sabato, 30 maggio, allo scoccare delle ore 18, il cuore pulsante del podismo romagnolo tornerà a battere a Bellaria Igea Marina per la 52esima edizione della Maratonina dei Laghi. Un evento che non è solo una gara, ma un pezzo di storia della città, capace di unire l’agonismo internazionale alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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