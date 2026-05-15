La Rimini-Verucchio accende il weekend | attesi runner da tutta Italia e dall’estero

Sabato 16 maggio alle 17 partirà dall’Arco d’Augusto la 43ª edizione della corsa Rimini-Verucchio, che si concluderà nella piazza Battaglini di Verucchio. La manifestazione si svolge su un percorso che collega le due località e richiama partecipanti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. La gara è attesa con entusiasmo, attirando appassionati di corsa da diverse regioni e nazioni. Il tracciato attraversa zone di interesse storico e paesaggistico, offrendo uno spettacolo di atletismo e cultura.

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