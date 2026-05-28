Una donna di Caserta ha scelto un chirurgo nel Sannio e ha potuto alzarsi dal letto solo tre ore dopo l’intervento. L’intervento è stato descritto come riuscito e ha portato a un rapido recupero. La paziente ha espresso gratitudine per l’assistenza ricevuta. La decisione di rivolgersi a un medico nel Sannio ha suscitato riconoscimenti e ringraziamenti.

? Punti chiave Perché una paziente di Caserta ha scelto un chirurgo nel Sannio?. Come ha fatto la donna a rialzarsi solo tre ore dopo l'intervento?. Chi ha garantito il supporto emotivo necessario durante la convalescenza?. Quali dettagli della lettera hanno reso speciale questo ringraziamento al medico?.? In Breve Intervento laparoscopico eseguito il 21 maggio presso l'ospedale San Pio di Benevento.. Paziente casertana ripresa fisica già tre ore dopo la procedura chirurgica.. Dottor Luciano Pino gestisce la UOC di Ginecologia e Ostetricia del San Pio.. Mobilità sanitaria tra province campane guidata dalla ricerca di eccellenza professionale.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla provincia al Sannio: il ringraziamento per un intervento riuscito

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