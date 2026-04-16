Calcio serie C Lisi operato al menisco Il Perugia | Intervento perfettamente riuscito

Un giocatore del campionato di calcio di serie C è stato sottoposto a un intervento chirurgico al menisco. L’operazione, effettuata con successo, è stata comunicata dal club di appartenenza. Durante la stagione, il calciatore aveva tentato di continuare a giocare applicando terapie conservative, ma alla fine ha deciso di sottoporsi all’intervento. La squadra ha confermato che l’intervento è stato completato senza complicazioni.

Ha tentato in tutti i modi, tramite una terapia conservativa, di rendersi utile alla causa fino al termine del campionato ma alla fine si è dovuto arrendere.Francesco Lisi è stato sottoposto questa mattina, presso la clinica Lami di Perugia, ad intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Milan Primavera, il portiere Bianchi è stato operato al ginocchio: intervento perfettamente riuscito"AC Milan comunica che il portiere della Primavera Alessandro Bianchi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia per riparare un... Calcio serie C, il Perugia inizia a pensare al Derby dell'Etruria. Da monitorare gli acciaccati: Lisi a rischio operazioneL'esterno romano sarà sottoposto domani ad esami che potrebbero confermare il problema al menisco. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calcio serie C, il Perugia riacciuffa il derby per i capelli. Tedesco: Lisi? Ho scelto prima l'uomo; Perugia, oggi riposo, out Lisi: le ultime per la sfida di sabato al 'Curi' col Campobasso; Ternana-Perugia, le formazioni ufficiali: Aramu-Dubickas per Fazio, Tedesco con Canotto e Lisi dal 1'; Calcio serie C, il Ravenna condanna il Pontedera alla retrocessione. Al Grifo basta un punto per salvarsi. Calcio serie C, Lisi operato al menisco. Il Perugia: Intervento perfettamente riuscitoL'esterno è stato sottoposto questa mattina all'operazione che di fatto chiude stagione ed avventura in biancorosso ... perugiatoday.it Calcio serie C, il Perugia deve rimandare la festa: contro la Juventus Next Gen termina 2-2Termina in pareggio una gara vibrante, con i biancorossi, al sesto risultato utile di fila, bravi a rimontare due volte. Va detto che la salvezza aritmetica, stante la vittoria del Bra contro il Forlì ... today.it Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger e si stringe alla sua famiglia in questo triste momento. x.com ReggioTV. . Calcio, Serie D: gli highlights di Reggina 1914 - Enna facebook