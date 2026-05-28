Dalla Polonia all’Olimpico | il sogno romanista di Sebastian

Un tifoso polacco ha raggiunto lo stadio Olimpico per assistere alla partita del suo club, dopo aver realizzato il sogno di vedere dal vivo una gara della squadra del cuore. È stato accolto tra i supporter presenti, che hanno condiviso la gioia per la qualificazione in Champions League. Mentre si susseguono notizie di calciomercato e festeggiamenti, questa esperienza rappresenta un momento speciale per il tifoso, che ha potuto vivere un’emozione unica nel suo genere.

Tra notizie di calciomercato che corrono veloci, interviste a più non posso e festeggiamenti per la qualificazione in Champions League, c’è chi ha vissuto un altro sogno ad occhi aperti, uno di quelli che capitano una sola volta nella vita. L’8 aprile, sul sito della Roma, era stato pubblicato un contest chiamato Fly to the Derby che metteva in palio un volo andata e ritorno per la Capitale per due persone, due biglietti in Tribuna Monte Mario per il derby della e un soggiorno di due notti in hotel. Il fortunato vincitore è stato Sebastian, un ragazzo di 28 anni proveniente da Varsavia, intervistato ai microfoni ufficiali del club giallorosso: “Onestamente ero sbalordito, perché non mi era mai capitato di vincere un concorso del genere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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