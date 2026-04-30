Juve il sogno Lewandowski va avanti Dalla Polonia | Con Spalletti si può

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardo a un possibile trasferimento di un noto attaccante internazionale in una squadra di calcio di Serie A. La trattativa sembra coinvolgere anche l’allenatore attuale, con alcune fonti polacche che indicano un possibile accordo con un tecnico di grande esperienza. La società lavora per rinforzare il reparto offensivo in vista delle prossime competizioni.

Torino, 30 aprile 2026 – Un centravanti di assoluto livello internazionale per garantire gol e presenza negli ultimi sedici metri. Juve e Robert Lewandowski, il classico sogno di una notte di mezza estate. Dopo aver trascorso gran parte della sua carriera al Bayern Monaco, dove ha collezionato trofei e record, il polacco ha intrapreso una nuova avventura al Barcellona. Tuttavia, il club catalano avrebbe proposto al giocatore un contratto al ribasso, aprendo il fronte di un trasferimento estivo verso l’Italia, con Juventus e Milan fortemente interessate. Il campionato italiano, non potendo oggi acquistare i top player a livello mondiale, può fare affidamento sull’usato sicuro, come è successo anche con Luka Modric, focalizzandosi sui calciatori di esperienza giunti alla seconda parte di carriera.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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