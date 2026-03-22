Roma 22 marzo 2026 - Basta una rete per i tre punti e alla Roma va bene così. Il primo gol italiano di Robinio Vaz manda al tappeto il Lecce e regala il successo per 1-0 ai capitolini nella gara dell'Olimpico. Primo gol con la maglia romanista per il classe 2007 francese e tre punti che riportano i giallorossi della Capitale al quinto posto in classifica. Il ko invece riporta sull'orlo del baratro i salentini, al momento quart'ultimi a parimerito con la Cremonese. Primo tempo. Gasperini, rispetto alle previsioni della vigilia, regala una sorpresa in ogni reparto nelle sue scelte per l'undici dell'Olimpico. Davanti a Svilar la difesa a tre vede Mancini, N'Dicka ed Hermoso a protezione della porta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma-Lecce 1-0: il primo gol romanista di Vaz vale tre punti all'Olimpico

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