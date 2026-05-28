Lo scorso 20 maggio è stata firmata una convenzione tra l’Università di Pisa e la Federazione Italiana Scherma. L’accordo è stato siglato nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza durante l’evento intitolato ‘Dalla pedana al laboratorio’. La firma segna un’intesa tra le due istituzioni per sviluppare progetti congiunti che uniscono la scherma a attività di ricerca e innovazione.

Pisa, 26 maggio 2026 – Lo scorso 20 maggio, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza, è stata siglata la convenzione quadro tra l’Università di Pisa e la Federazione Italiana Scherma, al centro dell’incontro ‘Dalla pedana al laboratorio: quando la scherma diventa ricerca e innovazione’. L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della Federazione, del mondo accademico e dello sport olimpico per approfondire il ruolo della ricerca scientifica e delle nuove tecnologie nello sviluppo della scherma e della preparazione atletica. La convenzione avvia una collaborazione strutturata tra l’Ateneo e la Federazione con l’obiettivo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Dalla pedana al laboratorio’: firmata convenzione tra Università e Federscherma

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