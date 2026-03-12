Il Partito Democratico al fianco dei lavoratori Tekne nel presidio di protesta il senatore Fina incontra una delegazione

Il Partito Democratico di Ortona si schiera al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici della Tekne, che si preparano a tenere un presidio di protesta venerdì 13 marzo davanti alla prefettura di Chieti. In questa occasione, il senatore Fina incontrerà una delegazione dei dipendenti della azienda per discutere delle loro richieste.

Il Partito Democratico di Ortona sarà al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici della Tekne nel presidio in programma per venerdì 13 marzo davanti alla prefettura di Chieti. “Il Governo - dice il segretario cittadino Michele Marchioli - ritenendo la Tekne di rilevanza strategica nazionale, dopo aver esercitato in estate il Golden Power per fermare l’acquisizione dell’azienda da parte della statunitense Nuburu, non ha esercitato il suo ruolo per dare soluzione alla situazione aziendale. Nell’area industriale ortonese, la Tekne spa rappresenta un’azienda importante per la tenuta occupazionale e reddituale, oltre che per lo sviluppo di competenze e know-how territoriale che determina”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

