28 05 – Milano-Certosa 22enne ucciso durante una rissa sui binari – Ancora guai per Sanchez dopo il caso Zapatero – Juventus parla Comolli

Una rissa tra dieci persone si è svolta alla stazione Certosa di Milano, durante la quale un giovane di 22 anni è stato accoltellato e ha perso la vita. Le indagini sono in corso e si valuta che il vittima potrebbe non aver conosciuto gli aggressori. La polizia sta analizzando i video di sorveglianza e ascoltando testimoni per chiarire la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è stata comunicata sui motivi del conflitto o sugli eventuali responsabili.

Rissa tra dieci persone in stazione Certosa a Milano, 22enne muore accoltellato. Indagini in corso, c’è l’ipotesi che non conoscesse gli aggressori. Ancora guai per Sanchez dopo il caso Zapatero, la Guardia Civil entra nella sede del Psoe mentre lui è in Vaticano dal Papa. Si indaga su un presunto complotto per destabilizzare procedimenti giudiziari che danneggiavano il Partito socialista e il governo. Il premier resiste ed esclude il voto anticipato. Comolli tra futuro e mercato della Juventus: “Yildiz non si tocca e Spalletti è coinvolto”. Questo articolo 2805 – Milano-Certosa, 22enne ucciso durante una rissa sui binari – Ancora guai per... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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