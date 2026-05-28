Geely ha annunciato l’espansione delle sue attività in Europa, portando tecnologie e veicoli nel continente. La società cinese ha avviato accordi con partner locali e ha presentato nuovi modelli nelle fiere del settore. La strategia include investimenti in ricerca e sviluppo e l’apertura di nuovi stabilimenti produttivi. L’azienda ha inoltre dichiarato di voler rafforzare la propria presenza nel mercato europeo, mantenendo un focus sulla tecnologia e sulla sostenibilità.

ARTICOLO IN COLLABORAZIONE CON GEELY Per capire davvero cosa sia diventata Geely bisogna partire da Pechino. Dalla città monumentale, dagli Hutong o da piazza Tienanmen. Ma soprattutto da quella sconfinata distesa di tangenziali e quartieri hi-tech dove oggi si decide una parte importante del futuro dell’auto mondiale. È qui che il gruppo cinese ha mostrato con maggiore chiarezza la sua trasformazione: non più un costruttore emergente, ma un protagonista globale capace di muoversi contemporaneamente tra tecnologia, mobilità elettrica e intelligenza artificiale. La sua storia è quasi un manifesto della nuova Cina industriale. Inizia nel 1986, quando Li Shufu fonda un’azienda che produce componenti per frigoriferi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla Città Proibita al vecchio continente. L’avventura hi-tech di Geely

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