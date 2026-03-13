Bologna Fc | un altro passo nel Vecchio Continente

Il Bologna ha ottenuto un pareggio 1-1 contro la Roma in una partita valida per il torneo europeo. La squadra ha mostrato determinazione e compattezza, mantenendo un atteggiamento aggressivo e combattivo su tutto il campo. La sfida si è svolta tra due formazioni impegnate nel confronto continentale, confermando la volontà del Bologna di farsi valere anche in ambito internazionale.

I l Bologna europeo è proprio un’altra cosa. L’1-1 con la Roma racconta di una squadra solida, aggressiva e pronta a dare battaglia su ogni pallone. La nuova versione del calcio di Italiano con tre pretoriani in mezzo al campo (Freuler, Ferguson e Pobega) offre una delle sue prove più convincenti. È un Bologna che controlla la partita, evita situazioni pericolose di palleggio in zone calde e poi fa partire le sue frecce acuminate, Bernardeschi e Rowe. L’arbitro tedesco Jablonski ha un metro di valutazione più che inglese nel sorvolare su falli evidenti e trattenute. Ma in questo clima da battaglia il Bologna non si perde, anzi consolida la gestione della partita per 65 minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Articoli correlati L’NBA sbarca nel Vecchio Continente per gli Europe Games 2026L’NBA accelera il suo processo di espansione globale e guarda con decisione all’Europa. Leggi anche: Byd e i suoi “fratelli”. L’inarrestabile avanzata dei marchi cinesi nel vecchio continente MOZART — Il Genio Immortale che Ha Cambiato la Musica