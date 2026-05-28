Dalla Brianza alla Mongolia | il viaggio epico di 18.000 km in moto

Notizia in breve

Un motociclista ha percorso 18.000 km da Brianza alla Mongolia, attraversando Russia e altri paesi dell’Eurasia. Durante il viaggio, ha incontrato difficoltà nel navigare in Russia senza le app occidentali. Non sono stati segnalati incidenti gravi o problemi legali, ma il viaggio ha comportato rischi geopolitici e logistici. La traversata si è conclusa senza incidenti noti, confermando la portata della lunga avventura.