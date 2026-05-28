Dalla Brianza alla Mongolia | il viaggio epico di 18.000 km in moto
Un motociclista ha percorso 18.000 km da Brianza alla Mongolia, attraversando Russia e altri paesi dell’Eurasia. Durante il viaggio, ha incontrato difficoltà nel navigare in Russia senza le app occidentali. Non sono stati segnalati incidenti gravi o problemi legali, ma il viaggio ha comportato rischi geopolitici e logistici. La traversata si è conclusa senza incidenti noti, confermando la portata della lunga avventura.
? Domande chiave Come farà a navigare in Russia senza le app occidentali?. Quali rischi geopolitici dovrà affrontare attraversando l'Eurasia in moto?. Perché ha scelto proprio una Royal Enfield per questa sfida?. Cosa lo spinge a lasciare la Brianza dopo una vita da vigile?.? In Breve Percorso prevede Baltici, Russia, Kazakistan, Lago Bajkal e ritorno via Turchia e Mar Caspio.. Utilizzo obbligatorio di app russe per navigare in territorio russo durante i due mesi.. Passione motociclistica familiare iniziata nel 1982 con esperienze in Azerbaijan e Tunisia.. Pianificazione del viaggio iniziata lo scorso ottobre con moto Royal Enfield da 450cc.. Alle ore 7 di oggi, giovedì 28 maggio 2026, Piero Marchesi ha lasciato Usmate Velate per iniziare un viaggio di 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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