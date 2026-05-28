Dalila Di Lazzaro | Amante di un uomo per 5 anni a mia insaputa Ora c' è Manuel | l' ha mandato mio figlio E lui gli ha già chiesto di sposarla

Una donna ha rivelato di aver avuto una relazione di cinque anni con un uomo senza esserne consapevole. La relazione si è conclusa quando il figlio della donna ha presentato il nuovo partner all’ex compagno. Quest’ultimo ha successivamente chiesto di sposare la nuova compagna. La donna ha confermato di aver chiesto tempo fa al nuovo partner di sposarla, e lui ha risposto che ci penserà.

“Gliel’ho chiesto tempo fa, l’unica donna a cui ho mai pensato di chiedere di sposarmi, e lei mi ha detto che ci penserà”. A raccontarlo è Manuel Pia, il giovane compagno di Dalila Di Lazzaro (30 anni in meno dell’attrice) che ne parla ospite con lei nel salotto de La Volta Buona.La coppia è. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Una notte mio marito mi ha tirato un posacenere addosso e quella sera ho deciso di scappare. Ero piena di sangue e impaurita, mi ha soccorso un amico”: lo rivela Dalila Di LazzaroDalila Di Lazzaro ha raccontato di aver deciso di scappare dopo una notte in cui il marito le ha tirato un posacenere addosso, lasciandola con ferite...

Leggi anche: Chi è Manuel Pia, compagno di Dalila Di Lazzaro: età, lavoro e il rapporto speciale con l’attrice

Temi più discussi: Sciame d'api assalta barca a vela a Rapallo: equipaggio si salva buttandosi in mare; Pedaso, la truffa del finto bancario va a segno: beffato il parroco, in fumo 5mila euro; Fano, grave infortunio sul lavoro alla Tecno Collaudi di Bellocchi: operaio investito dallo scoppio di una bombola di anidride carbonica.

Di Lazzaro: ho tenuto segreta la storia con Manuel per 10 anni perché ne aveva 30 di meno. Ho fatto l'amante a mia insaputa, spuntò la moglie con un coltelloOspite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la 73enne attrice ha parlato del legame con Pia, suo compagno da 14 anni, ribadendo che a mandarlo nella sua vita è stato il figlio Christian, morto a sol ... corriere.it

Dalila Di Lazzaro: Amante a mia insaputa per 5 anni, una sera è spuntata la sua compagna con un coltello in manoDalila Di Lazzaro si racconta a cuore aperto a La volta buona, nel salotto di Caterina Balivo. Una vita segnata da dolori profondissimi: ... msn.com