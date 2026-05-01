La Maremma ha tre ’Cavalieri del lavoro’

Il presidente della Repubblica ha assegnato la Stella al Merito del lavoro a tre dirigenti delle imprese associate alla delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud. La cerimonia si è svolta nelle scorse ore e ha riconosciuto ufficialmente l'impegno professionale dei destinatari nel territorio della Maremma. Le tre persone sono state premiate per il loro ruolo di rilievo nelle rispettive aziende e per il contributo dato allo sviluppo locale.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la Stella al Merito del lavoro a tre dirigenti di imprese associate alla delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud. I nuovi Maestri del lavoro sono Enrico Baldi di Terme di Saturnia, Enrico Graziano Straito di Vega e Federico Guidarelli, amministratore delegato di Novair Noxerior Gas Systems. Le onorificenze saranno consegnate oggi, giorno della Festa dei lavoratori, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, a Firenze. "Lavoro a Terme di Saturnia da 36 anni – dichiara Enrico Baldi –. Ho cominciato nel 1990 come magazziniere e occupandomi di movimentazione della...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Maremma ha tre ’Cavalieri del lavoro’ Notizie correlate Dal Rinascimento all’Intelligenza Artificiale: a Firenze il Convegno dei Cavalieri del LavoroLa Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro organizza il Convegno Nazionale 2026, che si terrà il 21 marzo alle 9 a Firenze, presso l’Istituto... Addio alla Marchesa Spinola: la guida che ha rivoluzionato la MaremmaLa scomparsa di Franca Spinola, avvenuta a Roma la domenica 19 aprile all’età di 82 anni, segna una ferita profonda per l’economia e il tessuto... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: La Maremma ha tre ’Cavalieri del lavoro’; Dall'Adriatico al Tirreno in sella al mitico Ciao: l’impresa goliardica di cavalieri (e centaure) che sfida il tempo. La Maremma ha tre 'Cavalieri del lavoro'Premio consegnato da Mattarella a Enrico Baldi, Enrico Graziano Straito e Federico Guidarelli ... msn.com