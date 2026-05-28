Sono stati annunciati i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro per il 2026. La cerimonia si terrà con la presenza del Presidente della Repubblica. Tra i riconoscimenti, figurano figure provenienti dal settore siderurgico e dall’alta cucina. L’onorificenza viene attribuita a persone che si sono distinte in diversi ambiti produttivi e professionali. La cerimonia ufficiale si svolgerà nei prossimi mesi, con la consegna dei riconoscimenti ai premiati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le eccellenze italiane premiate dal Presidente della Repubblica. Imprenditori dell’industria, dell’agroalimentare, della tecnologia e della ristorazione: sono 25 i nuovi Cavalieri del Lavoro che saranno nominati dal Presidente della Repubblica in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno. Un riconoscimento che celebra il valore dell’imprenditoria italiana e delle aziende che hanno contribuito alla crescita economica e all’immagine del Made in Italy nel mondo. Tra i nomi più rappresentativi figura Antonio Gozzi, imprenditore ligure alla guida del gruppo Duferco, realtà internazionale presente in 29 Paesi con stabilimenti tra Italia, Francia e Danimarca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dal siderurgico all’alta cucina: chi sono i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro del 2026

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