Oggi, sul campo Centrale del Foro Italico, si svolge una partita che coinvolge il tennista italiano, con il pubblico presente e il presidente della Repubblica tra gli spettatori. La sfida vede il giocatore in questione affrontare un avversario nel turno successivo di un torneo importante. L’evento si svolge nel contesto di una manifestazione che richiama l’attenzione di molti appassionati e si svolge con orario posticipato rispetto alle semifinali previste.

AGI - Non è la finale italiana Sinner-Darderi che tutti sognavano quella che andrà in scena dopo le 17 sul campo Centrale del Foro Italico, sotto lo sguardo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma oltre alla felicità nazionale per la presenza di Sinner dopo la travagliata semifinale con Medvedev giocata in due giorni, un pizzico di tricolore c’è anche dalle parti di Casper Ruud, il 27enne norvegese che domani affronterà il numero uno del mondo: le chiare origini italiane di sua moglie Maria Galligani, che il 30 gennaio l’ha reso padre di una bambina, ruolo che ha preso molto sul serio, primo top player a godere del “parental... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner pronto a diventare il Re di Roma 50 anni dopo Panatta

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Sinner emozionato: Pronto a brillare a Roma dopo il recupero

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