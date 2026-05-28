Dal Purgatorio salendo verso il Paradisiello al tramonto | speciale passeggiata per il Maggio dei Monumenti

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'ambito della Rassegna "Maggio nel Parco" - A spasso per il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli  per il Maggio dei Monumenti 2026, domenica 31 maggio l'Associazione GenteGreen APS in collaborazione con l'Associazione Pachamama ODV, presenta: "Dal Purgatorio salendo verso il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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