Lettere al vento Il foglio bianco della memoria in scena per il Maggio dei Monumenti

Ci sono città che si lasciano raccontare attraverso i monumenti, la storia, le cronache. E poi ci sono città come Napoli, che continuano a vivere soprattutto nelle voci invisibili che le attraversano ogni giorno, nei silenzi delle pietre, negli oggetti dimenticati, nei luoghi che osservano il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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