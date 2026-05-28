Dal bene confiscato a Sandokan i funghi per chef stellato e pizzaiolo campione del mondo
Nel terreno confiscato a Francesco “Sandokan” Schiavone sono stati trovati dei funghi cardoncelli. Questi funghi sono stati consegnati a uno chef stellato e a un pizzaiolo che ha vinto il titolo di campione del mondo. La scoperta è avvenuta nel corso di un’ispezione sul sito. I funghi sono stati prelevati e trasferiti alle rispettive attività di ristorazione.
Dal terreno confiscato a Francesco? 'Sandokan' Schiavone arrivano i funghi cardoncelli per lo chef stellato e?il campione del mondo dei pizzaioli. E' il progetto che la cooperativa?Terra Felix ha avviato a Santa Maria la Fossa sul?fondo una volta noto come Masseria Ferrandelle.Un progetto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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