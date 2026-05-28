Dal bene confiscato a Sandokan i funghi per chef stellato e pizzaiolo campione del mondo

Notizia in breve

Nel terreno confiscato a Francesco “Sandokan” Schiavone sono stati trovati dei funghi cardoncelli. Questi funghi sono stati consegnati a uno chef stellato e a un pizzaiolo che ha vinto il titolo di campione del mondo. La scoperta è avvenuta nel corso di un’ispezione sul sito. I funghi sono stati prelevati e trasferiti alle rispettive attività di ristorazione.