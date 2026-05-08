Lo chef stellato Rossi è ai fornelli Via alla stagione del ’Barbagianni’

Lo chef stellato Rossi ha aperto il suo nuovo ristorante nel centro di una località collinare. La stagione del locale, chiamato ‘Barbagianni’, è stata inaugurata di recente. Rossi ha deciso di trasferirsi in questa regione, lasciando la sua precedente posizione, e ha adottato un stile culinario che combina innovazione e tradizione. La nuova attività si concentra sulla creazione di piatti che riflettono la sua esperienza e il suo approccio personalizzato alla cucina.

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C’è chi cambia cucina e chi cambia latitudine gastronomica. Alessandro Rossi, invece, ha scelto entrambe le cose, approdando a Colle con il passo misurato di chi conosce bene il peso delle aspettative, ma preferisce lasciar parlare i piatti. Dopo l’esperienza maremmana del ’Gabbiano 3.0’ di Marina di Grosseto (insegna che gli è valsa una stella Michelin), lo chef chiusino inaugura ora una nuova stagione al ’ Barbagianni ’. "Ho scelto Colle perché qui sento di poter costruire qualcosa di autentico — racconta Rossi —. È un territorio ricco di identità, con una tradizione forte ma ancora piena di possibilità da esplorare". Un legame che esisteva da tempo e che oggi diventa totale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo chef stellato Rossi è ai fornelli. Via alla stagione del ’Barbagianni’ Notizie correlate Lo chef Alessandro Rossi. Due ’Stelle’ brillano nella notte del BarbagianniAlessandro Rossi è il nuovo Executive Chef del ristorante Barbagianni che si trova nel centro storico di Colle Alta. Giovani chef reinterpretano la Puglia ai fornelliLe mani che affondano nella semola scura del grano arso e si muovono veloci tra pentole fumanti e taglieri colmi di cicoria puntarelle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lo chef stellato Rossi è ai fornelli. Via alla stagione del ’Barbagianni’; Al Gazometro Heinz Beck e gli altri chef stellati di 'Taste of Roma'; La solidarietà torna protagonista a Catanzaro con la terza edizione de La Cena Straordinaria; Catanzaro, l’ennesimo sogno realizzato dà il via alla nuova edizione della Cena Straordinaria. Lo chef stellato Rossi è ai fornelli. Via alla stagione del ’Barbagianni’C’è chi cambia cucina e chi cambia latitudine gastronomica. Alessandro Rossi, invece, ha scelto entrambe le cose, approdando a Colle con il passo misurato di chi conosce bene il peso delle aspettative ... lanazione.it Lo chef stellato cucina per la Caritas. Pranzo di solidarietà con 150 ospitiUn appuntamento che si carica di un significato profondo, quasi sospeso tra il valore simbolico del gesto e la concretezza dell’incontro umano, dove ogni dettaglio contribuisce a creare un’atmosfera ... lanazione.it Pomodorini rossi e gialli, basilico e il profumo dell’origano che sa di bella stagione. Una pasta fredda semplice solo all’apparenza: ogni forchettata è fresca, intensa e incredibilmente appagante. Se cerchi un primo che si fa ricordare, segna la ricetta https://bl facebook Paolo Rossi: "Scosso per #Beccalossi, scriverò un nuovo monologo per lui" x.com