Un ex chef stellato ha raccontato di aver subito violenze fisiche e insulti sul luogo di lavoro, descrivendo anche scherzi crudeli come una teglia calda lasciata al fine di provocare dolore. In un’altra dichiarazione, si è affermato che il ristorante di fama mondiale era noto a livello internazionale come un ambiente difficile e poco salubre dal punto di vista professionale.

“Che il Noma fosse un posto di me*da dal punto di vista lavorativo era risaputo a livello planetario. Orari fuori dal mondo, e fuori dal mondo intendo ampiamente più di 70 ore alla settimana, paghe da fame, trattamenti con soprusi, abusi, violenza verbale e fisica: più o meno era una cosa che era assolutamente risaputa e, oltretutto, c’è anche un meccanismo per cui te le facevano accettare, perché sennò ti minacciavano che non avresti più lavorato da nessuna parte se non ti sottoponevi a questo”: con queste parole lo chef Guido Mori ha commentato a MowMag la decisione dello chef René Redzepi di lasciare il Noma perché, parole dello stesso Redzepi, ha deciso di assumersi la responsabilità delle sue azioni dopo le testimonianze raccolte dal New York Times di ex dipendenti che hanno denunciato presunti abusi e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sulla mia pelle ho provato ginocchiate, gomitate, spintoni, insulti. O scherzi atroci, come la teglia tirata fuori dal forno e lasciata lì per fare scottare qualcuno e ridere”: parla chef Aliberti, ex stellato

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