Nella più grande residenza universitaria di Firenze, gli studenti si trovano senza acqua corrente, impediti di usare i servizi igienici e di lavarsi nelle proprie stanze. La mancanza di acqua si verifica nel pieno della sessione d’esame, creando notevoli disagi tra gli studenti. La situazione ha portato alcuni a protestare, chiedendo interventi urgenti. La struttura, che ospita numerosi studenti, si trova in una condizione di totale privazione di servizi essenziali.

Firenze, 22 maggio 2026 - Senza acqua corrente e senza la possibilità di lavarsi e utilizzare i servizi igienici nelle proprie stanze, per di più nel pieno della sessione d’esame. È iniziata venerdì 15 maggio l’interruzione del servizio idrico all’interno della residenza universitaria Calamandrei di Firenze, la più grande della città, gestita dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (Ardsu). Da giorni gli studenti denunciano una situazione definita “inaccettabile”. https:www.lanazione.itfirenzecronacala-residenza-universitaria-senzacqua-non-a3b06943 Il guasto idrico. L’interruzione è stata causata dalla rottura dell’ultima delle tre pompe di erogazione dell’acqua presenti nella struttura di Viale Morgagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Senza acqua nella più grande residenza universitaria di Firenze: studenti in protesta

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