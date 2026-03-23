Milano, 23 marzo 2026 – Gli indizi social ci avevano già detto tutto. Oggi, lunedì 23 marzo 2026, l'annuncio è arrivato, e ha trasformato in realtà una speranza che i fan coltivavano da parecchio tempo: Marracash e Guè tornano insieme sul palco per celebrare il decimo anniversario di Santeria, il joint album che nel 2016 ha riscritto le regole del rap italiano. Un’attesa di dieci anni. La notizia era nell'aria. Negli ultimi giorni, i profili social dei due artisti avevano pubblicato una serie di indizi coordinati che puntavano tutti nella stessa direzione. L'ufficialità è arrivata questa mattina: il 12 settembre 2026, all' Ippodromo Snai San Siro di Milano, Marracash e Guè si esibiranno in " Santeria 10th Anniversary ", uno show evento senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marracash e Guè insieme a San Siro: il concerto evento per i 10 anni di "Santeria"

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