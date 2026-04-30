Spirito d’amore fuori dal 1° maggio 2026 | Edoardo Tincani punta dritto al cuore degli ascoltatori
Tra parole semplici ed immagini che arrivano dritte al cuore nasce l’ultimo singolo di Edoardo Tincani, “Spirito d’amore (Artisti Online)”, un brano che si muove con naturalezza tra spiritualità e quotidianità, trasformando la riflessione in qualcosa di vicino, quasi familiare a chiunque lo ascolti. “Spirito d’amore” rappresenta un passaggio coerente e profondo nel percorso musicale di Tincani. Dopo aver esplorato la figura di Dio Padre e quella di Gesù, l’autore sceglie di rivolgere lo sguardo alla persona più impalpabile e misteriosa della Trinità: lo Spirito Santo. Attraverso immagini evocative come la colomba viva della fedeltà, il vento...🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Notizie correlate
Leggi anche: Edoardo Tincani firma una canzone-preghiera: “Piccolo salmo”
La radio riconquista Gen Z e Generazione Alpha con l’ascolto digitale: l’indagine di Skuola.net mostra una crescita degli ascoltatori abituali dal 12% al 25%La radio torna protagonista tra i giovani italiani, sfatando il mito del suo declino presso le nuove generazioni.