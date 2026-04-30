Tra parole semplici ed immagini che arrivano dritte al cuore nasce l’ultimo singolo di Edoardo Tincani, “Spirito d’amore (Artisti Online)”, un brano che si muove con naturalezza tra spiritualità e quotidianità, trasformando la riflessione in qualcosa di vicino, quasi familiare a chiunque lo ascolti. “Spirito d’amore” rappresenta un passaggio coerente e profondo nel percorso musicale di Tincani. Dopo aver esplorato la figura di Dio Padre e quella di Gesù, l’autore sceglie di rivolgere lo sguardo alla persona più impalpabile e misteriosa della Trinità: lo Spirito Santo. Attraverso immagini evocative come la colomba viva della fedeltà, il vento...🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Spirito d’amore” fuori dal 1° maggio 2026: Edoardo Tincani punta dritto al cuore degli ascoltatori

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