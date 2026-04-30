Spirito d’amore fuori dal 1° maggio 2026 | Edoardo Tincani punta dritto al cuore degli ascoltatori

Da atomheartmagazine.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra parole semplici ed immagini che arrivano dritte al cuore nasce l’ultimo singolo di Edoardo Tincani, “Spirito d’amore (Artisti Online)”, un brano che si muove con naturalezza tra spiritualità e quotidianità, trasformando la riflessione in qualcosa di vicino, quasi familiare a chiunque lo ascolti. “Spirito d’amore” rappresenta un passaggio coerente e profondo nel percorso musicale di Tincani. Dopo aver esplorato la figura di Dio Padre e quella di Gesù, l’autore sceglie di rivolgere lo sguardo alla persona più impalpabile e misteriosa della Trinità: lo Spirito Santo. Attraverso immagini evocative come la colomba viva della fedeltà, il vento...🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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© Atomheartmagazine.com - “Spirito d’amore” fuori dal 1° maggio 2026: Edoardo Tincani punta dritto al cuore degli ascoltatori

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