"Sai, qui non si sa come va a finire. Può essere che sì e può essere che. sì. E dato che per me sei un figlio, un nipote, un fratello, ti volevo salutare": era il 17 febbraio 2025, due mesi prima della morte di Bergoglio avvenuta il 21 aprile. Salvatore Cernuzio, vaticanista dei media vaticani, riceveva una telefonata dal Gemelli: "Il Papa vuole parlarti". Inizia così il libro Padre (Ed. Piemme), un racconto intimo e personale, frutto di una amicizia nata nel 2021 e portata avanti fino agli ultimi istanti di vita, in un legame tra padre e figlio. Un racconto emozionante - a tratti commovente - che tratteggia un Papa inedito, con le confidenze, gli aneddoti, la "complicità" creata tra i due.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il "folle di Dio" e l'appello dei fedeli: ora diventi beato

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