Dal 1980 al 1983 così cambiò tutto | Ragazzi che Ravenna era quello

Tra il 1980 e il 1983, si è verificato un episodio in cui un calciatore ha dichiarato di non aver sbagliato un rigore, mentre un altro ha raccontato di aver agito in anticipo per segnare sulla respinta del portiere. La conversazione tra i due giocatori è stata riportata, evidenziando un episodio di gioco e le rispettive versioni dei protagonisti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventi successivi o implicazioni legali.

"È impossibile che io abbia sbagliato un rigore" ha detto Smeraldi. "E invece – gli ha risposto Castronovo – io sapevo che tu lo avresti sbagliato, così mi sono attivato in anticipo e sono stato il più veloce di tutti ad entrare in area per metterla dentro, sulla respinta del portiere". Ecco uno dei mille aneddoti – Contarina-Ravenna 0-1, del maggio 1982, penultima giornata del campionato Interregionale, decisiva per la promozione in C2 – che hanno fatto capolino l’altra sera dall’Alma, a Marina di Ravenna, alla reunion dei protagonisti del doppio salto dal campionato di Promozione 80-81 a quello di C2 82-83. "È stata una bellissima serata, ricca di ricordi e di aneddoti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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