Erano ragazzi in barca | tutto quello che c’è da sapere sul film

Erano ragazzi in barca: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Erano ragazzi in barca (The Boys in the Boat), film del 2023 diretto da George Clooney. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Adattamento cinematografico del romanzo Erano ragazzi in barca di Daniel James Brown, la pellicola è incentrata sulla squadra di canottaggio statunitense che vinse la medaglia d’oro in occasione dei Giochi olimpici di Berlino 1936. Al culmine della Grande Depressione una squadra di canottieri sfavoriti compete ai Giochi olimpici. Erano ragazzi in barca: il cast. 🔗 Leggi su Tpi.it

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#PrimaVisione - Alle 21.20 "Erano ragazzi in barca" di George Clooney con Callum Turner, Joel Edgerton, Hadley Robinson | Seattle, 1935. Joe Rantz, studente d'ingegneria all'università locale, per riuscire a pagarsi la retta si iscrive alla squadra universitaria - facebook.com facebook

Domanda complicata, erano tutti bravissimi e ragazzi d’oro x.com