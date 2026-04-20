Tutto quello che c' è da sapere sul nuovo taglio di capelli dell' attrice che ha sorpreso con un cambio look inaspettato

Durante la cerimonia di premiazione tenutasi a Santa Monica sabato 18 aprile, l’attrice di 49 anni ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli. Ha optato per un micro bob, tagliato all’altezza del mento, sostituendo le lunghezze precedenti. Il cambio di look ha attirato l’attenzione dei presenti e dei fotografi, che hanno immortalato il suo nuovo stile durante l’evento.

Dalle maxi lunghezze a un micro bob da manuale, tagliato all’altezza del mento: cambio hair look drastico per Jessica Chastain, 49 anni, che per il red carpet della Breakthrough Prize Ceremony, che si è tenuta a Santa Monica sabato 18 aprile, ha catturato tutte le attenzioni. Il nuovo bob di Jessica Chastain (che no, non è una parrucca). Possibile che li abbia tagliati davvero? Quando si parla di star il dubbio aleggia sempre, complice la familiarità che molte hanno con parrucche ed extension, ma nel caso dell’attrice californiana il cut è reale, come racconta anche il dietro le quinte della sua realizzazione, ad opera di Renato Campora. Jessica Chastain ha cambiato hair look, con un bob corto all’altezza del mento (Getty Images).🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo taglio di capelli dell'attrice, che ha sorpreso con un cambio look inaspettato The Untouchable Boss No Woman Could Get Close To—Until He Couldn’t Help Falling for Her Notizie correlate Leggi anche: Tutto quello che c'è da sapere sul premio che la giovane attrice ha ricevuto alla Berlinale. Dopo due David di Donatello, un altro riconoscimento importante Leggi anche: Ora legale 2026: date, orari e tutto quello che c’è da sapere sul cambio delle lancette Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Salone del Mobile 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla fiera; AUA: tutto quello che c’è da sapere sull’autorizzazione unica ambientale con modello PDF; Freccia Vallone 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Tutto quello che c'è da sapere su Let’s Play Games. Questo film italiano è tra i più visti al mondo: tutto quello che c'è da sapereNon accenna a fermarsi il successo del film Non abbiam bisogno di parole, che sta spopolando ben oltre i confini nazionali ... ilgiornale.it Dalle ristrutturazioni a mobili e caldaie: ecco i bonus del 2026. Tutto quello che c'è da sapereResta la doppia aliquota per le ristrutturazioni e per i mobili resta il 50% ma l’acquisto deve essere effettuato dopo l’inizio dei lavori. Tutte le novità e le cancellazioni La Legge di Bilancio 2026 ... lagazzettadelmezzogiorno.it 25 aprile in moto: 5 itinerari in Italia per vivere tutto il bello di una stagione di sole, mare e scoperta https://bit.ly/4tUxIIx - facebook.com facebook Tutto fermo sull’ex Ilva. È l’ultimo disastro del ministero delle imprese x.com