Dal 5 al 15 giugno si terrà a Bologna la 22ª edizione di Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle storie di vita. La manifestazione, diretta artisticamente da Chiara Liberti e Massimo Benvegnù, propone anche quest’anno una selezione di film suddivisi in diverse sezioni. La rassegna si concentra su narrazioni che celebrano esperienze e vicende personali, offrendo uno spazio dedicato alle storie che valgono la pena di essere raccontate.

Le storie di vita che vale la pena raccontare sono protagoniste, anche quest’anno, in tutte le sezioni di Biografilm, il festival cinematografico che si svolgerà a Bologna dal 5 al 15 giugno, con la direzione artistica di Chiara Liberti e Massimo Benvegnù. Rivelati i primi titoli e l’immagine della 22esima edizione. Torna la passione per le storie con i primi titoli del programma di Biografilm 2026. Dall’Armenia alla Danimarca passando per l’Ungheria, l’Italia e il Regno Unito, film che raccontano lo sguardo sul mondo dei protagonisti tra politica, storia, religione e utopia. In Concorso internazionale, The Winning Generation di Marco De Stefanis, una coproduzione tra Paesi Bassi, Italia e Armenia, è un documentario girato nell’arco di 12 anni, che segue Shahen Harutyunyan da attivista quattordicenne a leader politico emergente.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Biografilm: la 22° edizione dal 5 al 15 giugno

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