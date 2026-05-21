Nuovo Btp anti-inflazione emissione dal 15 giugno | ecco come funziona c' è il premio fedeltà

Dal 15 giugno sarà possibile sottoscrivere il nuovo Btp Italia, un titolo di Stato emesso dal Tesoro e rivolto esclusivamente ai risparmiatori individuali e al mercato. La nuova emissione si concentrerà sulla protezione dall’inflazione e prevede un premio fedeltà per chi deciderà di mantenere il titolo fino alla scadenza. La comunicazione ufficiale indica che l’emissione si inserisce in un piano più ampio di strumenti finanziari dedicati alla tutela dei risparmi contro l’aumento dei prezzi.

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