Nuovo Btp anti-inflazione emissione dal 15 giugno | ecco come funziona c' è il premio fedeltà
Dal 15 giugno sarà possibile sottoscrivere il nuovo Btp Italia, un titolo di Stato emesso dal Tesoro e rivolto esclusivamente ai risparmiatori individuali e al mercato. La nuova emissione si concentrerà sulla protezione dall’inflazione e prevede un premio fedeltà per chi deciderà di mantenere il titolo fino alla scadenza. La comunicazione ufficiale indica che l’emissione si inserisce in un piano più ampio di strumenti finanziari dedicati alla tutela dei risparmi contro l’aumento dei prezzi.
Partirà il prossimo 15 giugno la nuova emissione del BTp Italia, il titolo di Stato emesso dal Tesoro e riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini, il cosiddetto mercato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Nuovo Btp anti-inflazione, emissione dal 15 giugno: ecco come funziona (c'è il premio fedeltà)
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Btp Valore, al via la settima emissione del titolo per i piccoli risparmiatori. Ecco rendimenti e premio fedeltà
Nuovo titolo di Stato Btp Italia Sì, cedole semestrali e premio fedeltà finale: protegge dall'inflazioneIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione del Btp Italia Sì, un nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione nazionale...
Arriva il nuovo Btp Italia, il titolo anti-inflazione con premio extra per i piccoli risparmiatori: a chi conviene x.com
Arriva il nuovo Btp Italia, il titolo anti-inflazione con premio extra per i piccoli risparmiatori: a chi conviene- facebook
Arriva un nuovo Btp anti-inflazione, a tutela dei risparmiatori: 5 anni e premio fedeltà con il Btp Italia SìUn nuovo titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori pensato per proteggere il potere d'acquisto dall' inflazione. Si chiamerà Btp Italia Sì, avrà una durata di cinque anni e avrà un premio fed ... gazzettadiparma.it
Btp Italia Sì, a giugno emissione del nuovo titolo di Stato anti inflazione: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Btp Italia Sì, a giugno emissione del nuovo titolo di Stato anti inflazione: cosa sapere ... tg24.sky.it