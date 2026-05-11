Monia & the Saints Band | una notte di grandi successi al trend-up
Venerdì 15 maggio alle 21.15, il Circolo Sportivo San Floriano di San Pietro in Cariano ospiterà una serata con Monia & The Saints Band. La band si esibirà al Trend-Up, portando sul palco una scaletta di successi noti, in un evento che coinvolgerà il pubblico presente. La serata promette di offrire musica dal vivo in un ambiente dedicato agli appassionati di generi rock e blues.
Venerdì 15 maggio, alle ore 21.15, il Trend-Up presso il Circolo Sportivo San Floriano di San Pietro in Cariano (VR) si accenderà con l’energia e il talento di Monia & The Saints Band.Lo spettacolo, intitolato “The Best of the Greatest Hits 60’s 70’s 80’s 90’s”, promette un viaggio musicale.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Monia & the Saints Band: i greatest hits dal vivo al Trend-UpScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Una serata di grande...
Monia & the Saints Band: il battito soul del rhythm & blues a NegrarC’è un’energia speciale che nasce quando passione, talento e musica si incontrano.