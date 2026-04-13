Monia & the Saints Band accendono Negrar con i greatest hit' s anni ' 80

Venerdì 17 aprile, a Negrar, si svolgerà una serata dedicata alla musica degli anni ’80. La band Monia & the Saints Band si esibirà alle ore 21, proponendo i loro più grandi successi di quel periodo. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in una location locale, offrendo l’opportunità di ascoltare brani che hanno segnato un’epoca musicale.

La musica intramontabile degli anni ’80 torna protagonista a Negrar con una serata tutta da vivere. Venerdì 17 aprile, a partire dalle ore 21.30, il palco del Trend-up ospiterà Monia & The Saints Band, pronti a far rivivere le emozioni dei più grandi successi di un decennio indimenticabile.🔗 Leggi su Veronasera.it Monia & the Saints Band: un viaggio travolgente negli 80's greatest hitsEnergia pura, groove irresistibile e una passione autentica per la grande musica: Monia & The Saints Band venerdì 13 febbraio dalle 21:30 riportano... Leggi anche: I migliori anni '80 allo Stone Rose con Monia & the Saints Band