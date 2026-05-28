Dai resort nella Costa del Sol alle quote in una banca libanese | così Cosa nostra investiva i soldi del narcotraffico

Da palermotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’indagine, partita da Madrid, ha portato al sequestro di parte dei patrimoni accumulati dalla cosca mafiosa trapanese e da Matteo Messina Denaro. Tra gli investimenti ci sono resort nella Costa del Sol e quote in una banca libanese. Le autorità hanno ricostruito come i fondi derivanti dal narcotraffico venissero reinvestiti in proprietà e attività finanziarie all’estero.

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L'indagine che ha permesso di sequestrare parte del tesoro accumulato da Matteo Messina Denaro e della cosca mafiosa trapanese parte da Madrid. E' proprio nella capitale spagnola che un agente della polizia giudiziaria ha chiesto informazioni sulle ingenti disponibilità di denaro di Maria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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