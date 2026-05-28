Dai resort nella Costa del Sol alle quote in una banca libanese | così Cosa nostra investiva i soldi del narcotraffico

L’indagine, partita da Madrid, ha portato al sequestro di parte dei patrimoni accumulati dalla cosca mafiosa trapanese e da Matteo Messina Denaro. Tra gli investimenti ci sono resort nella Costa del Sol e quote in una banca libanese. Le autorità hanno ricostruito come i fondi derivanti dal narcotraffico venissero reinvestiti in proprietà e attività finanziarie all’estero.

L'indagine che ha permesso di sequestrare parte del tesoro accumulato da Matteo Messina Denaro e della cosca mafiosa trapanese parte da Madrid. E' proprio nella capitale spagnola che un agente della polizia giudiziaria ha chiesto informazioni sulle ingenti disponibilità di denaro di Maria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bank Property Investment Opportunity in Orihuela Costa | Costa Blanca Auction Deals

Notizie e thread social correlati

Castello di Colomares: il monumento segreto che celebra Colombo sulla Costa del SolNelle zone sopra la Costa del Sol, si trova un monumento dedicato a Colombo, situato tra paesaggi aridi e il mare azzurro del Mediterraneo.

La "banca d'Italia" del narcotraffico e gli affari dei clan in Brianza: droga, armi e hawalaNella regione di Monza e Brianza, le forze dell'ordine hanno scoperto flussi di droga provenienti dalla Spagna, considerata un punto di...

Argomenti più discussi: La Spagna è nel mirino di Leonardo: acquisito il secondo albergo in Costa del Sol; Leonardo Hotels, nuova acquisizione a Torremolinos; Le 10 spiagge più belle della Toscana per l'Estate 2026; Continental GT S e Bentayga Speed sul circuito Ascari: in pista con il lusso estremo targato Bentley.

Migliore area della Costa Brava per una famiglia con bambini piccoli (3 e 6 anni)? Tossa de Mar vs S’Agaró vs Calella de Palafrugell reddit