Dai resort nella Costa del Sol alle quote in una banca libanese | così Cosa nostra investiva i soldi del narcotraffico
L’indagine, partita da Madrid, ha portato al sequestro di parte dei patrimoni accumulati dalla cosca mafiosa trapanese e da Matteo Messina Denaro. Tra gli investimenti ci sono resort nella Costa del Sol e quote in una banca libanese. Le autorità hanno ricostruito come i fondi derivanti dal narcotraffico venissero reinvestiti in proprietà e attività finanziarie all’estero.
L'indagine che ha permesso di sequestrare parte del tesoro accumulato da Matteo Messina Denaro e della cosca mafiosa trapanese parte da Madrid. E' proprio nella capitale spagnola che un agente della polizia giudiziaria ha chiesto informazioni sulle ingenti disponibilità di denaro di Maria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Bank Property Investment Opportunity in Orihuela Costa | Costa Blanca Auction Deals
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