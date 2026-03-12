La banca d' Italia del narcotraffico e gli affari dei clan in Brianza | droga armi e hawala

Nella regione di Monza e Brianza, le forze dell'ordine hanno scoperto flussi di droga provenienti dalla Spagna, considerata un punto di approvvigionamento chiave. Le indagini hanno rivelato l'esistenza di un sistema di traffico illecito coinvolgente anche armi e operazioni di hawala, un metodo di trasferimento di denaro senza tracciabilità. Sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e arrestate alcune persone ritenute responsabili.

Fiumi di droga che arrivavano anche a Monza e in Brianza. La Spagna come serbatoio di approvvigionamento sempre più importante per lo spaccio italiano. Trafficanti di origine siciliana, affiliati al "locale" di ndrangheta di Legnano (Milano) e Lonate Pozzolo (Varese), riciclatori cinesi della.