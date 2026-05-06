Castello di Colomares | il monumento segreto che celebra Colombo sulla Costa del Sol

Nelle zone sopra la Costa del Sol, si trova un monumento dedicato a Colombo, situato tra paesaggi aridi e il mare azzurro del Mediterraneo. Si tratta di una struttura architettonica che rappresenta un tributo allo scopritore, ma rimane poco conosciuta al pubblico. La costruzione si distingue per le sue caratteristiche e per la sua posizione, nascosta tra le colline e il paesaggio naturale della regione.

Nelle terre brulle che sovrastano la Costa del Sol, dove il Mediterraneo si apre in una distesa infinita di blu cobalto, sorge una delle architetture più straordinarie e meno conosciute della Spagna contemporanea. Il Castello di Colomares si erge a Benalmádena come un’opera impossibile, una fantasia in pietra che celebra uno degli eventi più significativi della storia mondiale: il viaggio di Cristoforo Colombo verso le Americhe. La visione del dottor Martín che divenne realtà. Costruito tra il 1987 e il 1994, questo complesso monumentale nacque dalla mente visionaria del dottor Esteban Martín Martín, un medico di Benalmádena che dedicò i suoi ultimi anni di vita a erigere un tributo permanente alla scoperta del Nuovo Mondo.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Castello di Colomares: il monumento segreto che celebra Colombo sulla Costa del Sol Notizie correlate Giuli al monumento di Colombo a New York: Usa e Italia lavorano insieme attraverso la cultura – Il video(Agenzia Vista) New York, 24 marzo 2026 “La presenza e la memoria di Cristoforo Colombo è un elemento di grande ricchezza per gli Stati Uniti. C'è un paese dove in tre anni gli abitanti sono aumentati del 4%: il segreto di Montescudo-Monte ColomboLa popolazione continua a crescere, superando quota 7 mila abitanti: il comune si conferma tra i più giovani dell’Emilia-Romagna, con la quota più...