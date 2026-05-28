Dai prof picchiati che non hanno denunciato gli studenti una lezione magistrale | il perdono più forte della vendetta

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I professori di Parma hanno deciso di non sporgere denuncia contro gli studenti coinvolti in un episodio di aggressione. Questa scelta rappresenta un esempio di perdono clinico, preferendo evitare azioni legali e optando per una risposta più misericordiosa. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul caso specifico o sulle motivazioni dietro questa scelta.

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I professori di Parma, decidendo di non sporgere querela, hanno messo in pratica esattamente questo: il perdono clinico. Lo hanno fatto, forse, senza neppure saperlo. E hanno dato a tutti una lezione magistrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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