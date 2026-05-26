Prof picchiati a Parma tre studenti sospesi per 30 giorni | Non si esclude la bocciatura

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre studenti di una scuola di Parma sono stati sospesi per 30 giorni dopo aver aggredito due insegnanti in un parco. La decisione è stata presa dal dirigente scolastico, che ha anche comunicato che potrebbe arrivare una bocciatura. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, senza che siano stati riportati dettagli sulle circostanze dell’aggressione. La scuola ha avviato le procedure disciplinari previste.

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Saranno sospesi per 30 giorni i tre studenti di una scuola di Parma che nei giorni scorsi hanno aggredito due docenti in un parco. Come riferisce il Tg1 "non è escluso che in fase di scrutinio possano rischiare la bocciatura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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