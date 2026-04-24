I prof eroi del Cavalleri che hanno salvato gli studenti in gita a Praga | il ministro Valditara verrà a Parabiago per incontrarli e premiarli

Il 24 aprile 2026, il ministro dell’Istruzione visiterà Parabiago per incontrare e premiare gli insegnanti del Liceo Cavalleri, riconosciuti per aver salvato degli studenti durante una gita a Praga. I professori hanno agito con sangue freddo e responsabilità, evitando conseguenze gravi. La vicenda ha attirato l’attenzione a livello nazionale, portando alla luce il loro intervento tempestivo e decisivo.

Parabiago (Milano), 24 aprile 2026 – Un gesto di sangue freddo e grande senso di responsabilità, capace di evitare conseguenze potenzialmente tragiche, ha portato il Liceo Cavalleri di Parabiago al centro dell’attenzione nazionale. E ora, a riconoscere il valore di quanto accaduto, arriverà direttamente il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La visita istituzionale è in programma per la mattina di lunedì 27 aprile, alle ore 11, quando il ministro farà tappa nell’istituto parabiaghese per premiare ufficialmente tre docenti protagonisti dell’episodio: Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora. https:www.ilgiorno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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