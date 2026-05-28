Dai crimini in Austria ai boschi di Fusine | il giallo del ritrovamento di tre fucili d’assalto

Tre fucili d’assalto sono stati trovati nascosti tra gli alberi nei boschi di Fusine, vicino alla statale 54 e al confine. La scoperta è avvenuta durante un controllo nei pressi della zona. Non ci sono ancora dettagli su eventuali collegamenti con altri reati o persone coinvolte. Gli armi sono state sequestrate dalle forze dell’ordine, che stanno proseguendo le indagini. Nessuna persona è stata arrestata finora.

Nascosti tra gli alberi, occultati nella vegetazione della boscaglia di Fusine, a pochi passi dalla statale 54 e dal confine. Il tassello abbandonato di una storia iniziata altrove. Tre fucili d’assalto, due dei quali custoditi in valigette, sono stati trovati dai carabinieri di Tarvisio in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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