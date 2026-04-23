Biennale la giuria esclude Russia e Israele dai premi Niente ai paesi i cui leader sono accusati di crimini contro l’umanità

La Giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia ha deciso di non considerare i paesi i cui leader sono attualmente accusati di crimini contro l’umanità dalla Corte penale internazionale. Di conseguenza, Russia e Israele sono stati esclusi dalla partecipazione ai premi di questa edizione. La decisione si applica a tutte le iniziative e riconoscimenti legati alla manifestazione. Questa scelta riguarda esclusivamente i paesi coinvolti, senza fare riferimenti specifici ad altre nazioni.

La Giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia «si asterrà dal considerare quei Paesi, i cui leader sono attualmente accusati di crimini contro l’umanità da parte della Corte penale internazionale». L’annuncio arriva dalla presidente Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. Russia e Israele saranno quindi esclusi dalla competizione per i Leoni d’Oro e d’Argento. «In questa edizione della Biennale desideriamo dichiarare l’intenzione di esprimere il nostro impegno per la difesa dei diritti umani nello spirito del progetto curatoriale di Koyo Kouoh», spiega la Giuria in una nota destinata a scatenare reazioni.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Biennale Venezia 2026, giuria esclude Russia e Israele dai premi: “Crimini contro l’umanità”La Giuria della Biennale Arte “si asterrà dal prendere in considerazione” per i premi “quei Paesi i cui leader sono attualmente accusati di crimini... Biennale d’Arte di Venezia: Giuria esclude dai premi Russia e IsraeleROMA – La Giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia “si asterrà dal considerare quei Paesi, i cui leader sono attualmente accusati di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Biennale, a scegliere i premi della mostra sarà una giuria tutta al femminile. Biennale Venezia 2026, giuria esclude Russia e Israele dai premi: Crimini contro l’umanitàLa Giuria della Biennale Arte si asterrà dal prendere in considerazione per i premi quei Paesi i cui leader sono attualmente accusati di crimini contro ... lapresse.it Biennale Arte, giuria esclude Russia e Israele dai premi: Niente a chi è accusato di crimini contro l’umanitàLa commissione annuncia che non prenderà in considerazione Paesi i cui leader sono accusati dalla Corte Penale Internazionale ... adnkronos.com