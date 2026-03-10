Dacia Maraini | la bellezza in pericolo apre il Festival

La dodicesima edizione del Festival Filosofico del Sannio si è aperta a Benevento con la partecipazione di Dacia Maraini, che ha tenuto una lectio magistralis intitolata La bellezza in pericolo presso l’Auditorium San Agostino. L’evento ha coinvolto il pubblico presente in un dialogo su temi legati alla percezione della bellezza e al suo ruolo nella società.

La dodicesima edizione del Festival Filosofico del Sannio ha preso il via a Benevento con la presenza di Dacia Maraini, che ha tenuto una lectio magistralis intitolata La bellezza in pericolo all’Auditorium San Agostino. L’incontro, organizzato dall’Associazione culturale filosofica Stregati da Sophia, segna l’inizio ufficiale della rassegna che nei prossimi giorni ospiterà filosofi e studiosi per discutere i grandi temi contemporanei. L’autrice, già ospite fissa della manifestazione, ha guidato il pubblico attraverso una riflessione sulla fragilità della bellezza come valore da difendere, collegando l’armonia umana all’equilibrio ecologico.... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dacia Maraini: la bellezza in pericolo apre il Festival Articoli correlati Leggi anche: La lezione di Dacia Maraini al Festival Filosofico: “Bellezza è amore per l’integrità, l’ecosistema e la democrazia” Leggi anche: Festival Filosofico, Dacia Maraini all’Auditorium Sant’Agostino Contenuti utili per approfondire Dacia Maraini Temi più discussi: Gazzetta di Benevento; Dacia Maraini all’Aquila, dialogo con gli studenti della scuola media Carducci; Dacia Maraini apre a Benevento l’edizione 2026 del Festival Filosofico del Sannio; VIDEO - Dacia Maraini e la bellezza in pericolo al Festival Filosofico del Sannio Lab TV. Dacia Maraini apre a Benevento l’edizione 2026 del Festival Filosofico del SannioSi è aperta questo pomeriggio all’Auditorium San Agostino la dodicesima edizione del Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica Stregati da Sophia. Ad inaugurar ... ntr24.tv Festival Filosofico del Sannio. Lectio Magistralis di Dacia MarainiDacia Maraini è autrice di romanzi, opere teatrali, poesie e saggi. I suoi libri sono tradotti in oltre venti Paesi. Nel 1990 ha vinto il premio Campiello con La lunga vita di Marianna Ucrìa, nel 1999 ... tvsette.net Dacia Maraini e la bellezza in pericolo al Festival Filosofico del Sannio - facebook.com facebook Dacia Maraini e tutti i cani (e i dolori) della sua vita. Un'anima con le ali Di Sandra Petrignani x.com