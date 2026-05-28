Dacia ha presentato il suo sistema “super ibrido” nel modello Duster, dotato di motore trifuel da 154 cavalli. Il veicolo include anche trazione integrale e una trasmissione automatica a gestione elettronica. Questa configurazione è stata applicata anche alla versione fuoristrada del modello. La casa automobilistica ha deciso di integrare questa tecnologia nel segmento del fuoristrada, offrendo così una versione ibrida con capacità di off-road.

Il “ super ibrido ” di Dacia è il sistema trifuel da 154 Cv che include anche trazione integrale e trasmissione automatica a gestione elettronica. La soluzione Hybrid-G 150 4×4 (l’altezza di guado è di 45 centimetri e gli angoli di attacco e uscita di 31 e 36°) è per il momento unica e sulla Duster (ma è a listino anche sulla Bigster) è proposta a partire da 28.500 euro. Il gruppo propulsore è basato su un tre cilindri benzina da 1.2 litri a trazione anteriore da 140 Cv che si può alimentare anche con il meno costoso e comunque più sostenibile gas petrolifero liquefatto (oltre una quindicina di gkm di CO2 in meno per chilometro) abbinato a un’unità elettrica posteriore con una potenza massima di 31 Cv e a una batteria agli ioni di litio da 0,84 kWh per il recupero dell’energia in decelerazione e in frenata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dacia Duster porta il “super ibrido” anche nel fuoristrada vero

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