Dacia Duster alza il livello con l’ibrido da 155 cavalli

Dacia presenta una nuova versione del Duster, dotata di un sistema ibrido che sviluppa 155 cavalli. La casa automobilistica ha deciso di aggiornare il modello con questa motorizzazione, che rappresenta il massimo livello tecnologico e di efficienza disponibile. La versione full hybrid è stata annunciata come il punto di riferimento della gamma, con caratteristiche che integrano le prestazioni e il risparmio di carburante. La presentazione della vettura si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo della casa.

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di Francesco Forni La punta di lancia di Duster, gallina dalle uova d’oro per Dacia, è la nuova versione full hybrid, zenit tecnologico e di efficienza del modello. La motorizzazione elettrificata accoppia un propulsore termico a quattro cilindri da 1,8 litri con 107 cavalli a due unità elettriche alimentate da una batteria di 1,4 kWh. Il sistema complessivo eroga 155 cavalli di potenza, garantendo prestazioni brillanti unite a un’efficienza superiore rispetto alle precedenti varianti presenti in listino. Il controllo dei flussi di energia spetta al cambio multimode privo di frizione che coordina quattro rapporti per la parte termica e due per il modulo elettrico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dacia Duster alza il livello con l’ibrido da 155 cavalli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dacia Duster 1.8 Hybrid 155 TEST Hybrydowa Danusia! Sullo stesso argomento DACIA presenta DUSTER fullhybrid 155(Adnkronos) – Dacia continua a rinnovare uno dei modelli più iconici della propria gamma con l’introduzione della nuova motorizzazione Full Hybrid... Dacia Duster Hybrid 155, l’evoluzione intelligente di un bestseller europeoDacia Duster continua a evolversi senza perdere il legame con la propria identità, e la nuova versione Hybrid 155 ne è la dimostrazione più concreta. Dacia Duster alza il livello con l’ibrido da 155 cavallidi Francesco ForniLa punta di lancia di Duster, gallina dalle uova d’oro per Dacia, è la nuova versione full hybrid, zenit tecnologico e di efficienza del modello. La motorizzazione elettrificata acco ... quotidiano.net Dacia Duster alza la qualità a prezzi comodiIl Suv per famiglie con il miglior rapporto qualità-prezzo. L’identikit di Dacia Duster è già tracciato. E il successo di questa vettura, iconica per il marchio del gruppo Renault, si consolida ogni ... quotidiano.net