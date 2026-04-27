Dacia Duster Hybrid | la trazione elettrica 4×4 sfida il fuoristrada
Dacia ha presentato la nuova Duster Hybrid-G 150 4×4, un modello che integra una trazione elettrica posteriore e un sistema di trazione integrale. La vettura utilizza un sistema bi-fuel benzina-GPL, offrendo un’autonomia complessiva di 1.000 chilometri. Questa versione 4×4 con motore ibrido rappresenta una novità nel segmento dei SUV compatti, puntando a combinare prestazioni fuoristrada con tecnologie green.
? Cosa sapere Dacia lancia la nuova Duster Hybrid-G 150 4×4 con trazione elettrica posteriore.. Il sistema bi-fuel benzina-GPL garantisce un'autonomia complessiva di 1.500 km.. Con il lancio del Model Year 26, la nuova Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 ridefinisce i confini dell’off-road accessibile combinando la trazione integrale elettrica con l’efficienza del sistema bi-fuel benzina-GPL. Il veicolo si propone come una soluzione concreta non vuole rinunciare all’esplorazione selvaggia pur mantenendo un occhio attento ai costi di gestione e alla praticità. La novità tecnologica più rilevante riguarda l’architettura della propulsione: un motore elettrico è stato posizionato in modo da azionare direttamente le ruote posteriori.🔗 Leggi su Ameve.eu
Essai Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 : le meilleur des Duster
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