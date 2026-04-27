Dacia Duster Hybrid | la trazione elettrica 4×4 sfida il fuoristrada

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dacia ha presentato la nuova Duster Hybrid-G 150 4×4, un modello che integra una trazione elettrica posteriore e un sistema di trazione integrale. La vettura utilizza un sistema bi-fuel benzina-GPL, offrendo un’autonomia complessiva di 1.000 chilometri. Questa versione 4×4 con motore ibrido rappresenta una novità nel segmento dei SUV compatti, puntando a combinare prestazioni fuoristrada con tecnologie green.

? Cosa sapere Dacia lancia la nuova Duster Hybrid-G 150 4×4 con trazione elettrica posteriore.. Il sistema bi-fuel benzina-GPL garantisce un'autonomia complessiva di 1.500 km.. Con il lancio del Model Year 26, la nuova Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 ridefinisce i confini dell’off-road accessibile combinando la trazione integrale elettrica con l’efficienza del sistema bi-fuel benzina-GPL. Il veicolo si propone come una soluzione concreta non vuole rinunciare all’esplorazione selvaggia pur mantenendo un occhio attento ai costi di gestione e alla praticità. La novità tecnologica più rilevante riguarda l’architettura della propulsione: un motore elettrico è stato posizionato in modo da azionare direttamente le ruote posteriori.🔗 Leggi su Ameve.eu

dacia duster hybrid la trazione elettrica 42154 sfida il fuoristrada
© Ameve.eu - Dacia Duster Hybrid: la trazione elettrica 4×4 sfida il fuoristrada

Essai Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 : le meilleur des Duster

Video Essai Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 : le meilleur des Duster ?

Notizie correlate

Leggi anche: Dacia Duster Hybrid 155, la prova: consumi, prezzo e scheda tecnica

Dacia Duster, andare in fuoristrada non è un problema: capacità off road fuori dal comuneProtezioni in Starkle e sistema bi-fuel benzina-GPL: le specifiche tecniche della Duster 4x4 pensata per le condizioni outdoor più impegnative Per...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Drive Up: Dacia Duster Hybrid 155 Video; Allestimenti e prezzi di uno dei SUV più amati in tutta Italia; Dacia Duster pubblicizzata a 19.900 euro ad aprile 2026: quanto costa con gli interessi?; Le 10 auto full hybrid più economiche 2026.

Dacia Duster Hybrid e Mild Hybrid: ecco com’è la tecnologia ibridaUna grande novità da Dacia che lancia le nuove versioni Dacia Duster Hybrid e Mild Hybrid in Italia, presenti insieme alle motorizzazioni già popolari come la dual fuel GPL. La versione più recente ... quotidianomotori.com

dacia duster hybrid dacia duster hybrid laDacia Duster Hybrid 155, la prova: consumi, prezzo e scheda tecnicaAl volante del Suv compatto nella sua variante più performante, ma non per questo meno efficiente: ecco come va e quanto consuma il 1.8 full hybrid ... gazzetta.it

Digita per trovare news e video correlati.